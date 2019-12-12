星宇航空11日正式獲得交通部民航局核發民用航空運輸業許可證，12日再獲得首航3航點的航線證書，自2020年1月23日起，天天飛澳門3班、峴港2班、檳城1班，給予商務及觀光客彈性的往返時間。

星宇航空董事長張國煒表示，針對區域性的航點，星宇航空一定要每日飛航，如此才能滿足現代人旅行說走就走，及彈性的配合商務客臨時且多變的行程，帶給所有旅客最大的便捷性，星宇將繼續以最細膩的態度規劃籌備開航工作，為最高品質的飛航安全立下穩固的基礎，期待明年1月23日起能為大家帶來耳目一新的飛行體驗。

星宇航空目標在明年1月23日啟航，將安排澳門、峴港及檳城於同日3點齊發，個人機票及團體旅遊行程預計於下周同步開賣，屆時民眾即可至旅行社或官網搶購。

星宇航空指出，由地到空的軟硬體設備皆如期到位，第2架A321neo即將在本月下旬交機，第3架預定於明年1月中旬交機，共10架A321neo預計2021年中全數交付完畢，成為東南亞、東北亞等短程航線主力機隊。

(中時 )