國際蘭馨交流協會北區分會與台北市立中山女子高級中學昨（11日）日，邀請Verizon Media國際事業董事總經理鄒開蓮，與電影《返校》、《第九分局》特效化妝師程薇穎對談，進行一場「女力不設限，夢想它、實現它」女青年職涯講座，獲得在場女學生們熱烈的回應。

參與「女力不設限 夢想它、實現它」女青年職涯講座的兩位對談者，分享了她們在職場上的精彩經歷，鄒開蓮從音樂界走到企業界，不僅將台灣雅虎變成雅虎當年海外最賺錢的分公司。更在雅虎加入Verizon Media，升任國際事業董事總經理，主掌除美加市場外的其他全球市場營運。

而特效化妝師程薇穎則是從原本的資訊科技學科，轉換為特效化妝的專業，成為首位獲得IMATS國際彩妝及特效化妝大賽冠軍的華人，成為近年華語電影中出色的化妝師。

她們在講座中特別鼓勵在場的年輕女學生們勇敢築夢，探索自己喜歡的事，做好基本功，不怕挫折，累積經驗，勇往直前，做自己有興趣的工作是最幸福的；當然每個人的人生路程不同，但兩位對談者都認為不論日後的職業生涯為何，有些能力如溝通的能力、不斷學習的能力以及如何問問題、同理心等，是共同必備的，培養這些能力也是每天學習的功課，對日後進入職場將大有助益。

國際蘭馨交流協會（Soroptimist）成立於1921年，總部設立於英國劍橋，是聯合國承認的INGO國際非政府組織婦女服務社團，會員由商業與各領域專業婦女組成的國際社團，以經濟賦權改善婦女與女孩的生活。

此次對談活動，由蘭馨北區各分會，包括台北市會、美倫會、信義會、女力會、喜福會、女人幫會聯合主辦。蘭馨會美洲聯盟主席潘維剛表示，經濟賦權的觀念要從年輕一代開始，幫助女青年有穩定的職涯發展，才能真正的達到性別平等。因此，蘭馨會期望能夠透過分享成功的女性典範，激勵下一代女青年突破性別框架，勇敢的追尋自己的夢想。

(中時 )