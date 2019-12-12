玉井派出所員警以手機定位找到意識不清的林女。（翻攝照片／劉秀芬台南傳真）

台南市政府警察局玉井分局12日接獲通報，一名住玉井區48歲女性因心情鬱悶，騎機車離家欲輕生，玉井派出所員警運用手機定位功能，1小時內於走馬瀨農場加油站附近產業道路尋獲意識不清的林女，立即將她送柳營奇美救治，家屬也對警方再三表達感謝。

玉井派出所巡佐謝瓊瑤、警員王柏清月12日上午執行巡邏勤務時，接獲分局勤指中心轉嘉南療養院通報，指玉井林姓婦人因與丈夫起口角導致心情鬱悶，打電話給療養院員工說她要輕生，療養院緊急報請警方協尋。

玉井所巡邏員警趕至林女家中，家屬尚不知母親離家發生什麼事。員警調閱警察局建置之監視器，發現林女騎機車往西南郊區，立刻運用手機定位功能，與林女女兒出發尋人，最後在走馬瀨農場加油站附近產業道路尋獲林女，家屬也隨救護車前往醫院，經醫院救治婦人已於下午離院。

玉井分局長楊青垂表示，分局積極輔以警察局建置之高科技監視器與手機定位系統，此次能緊急尋獲及時挽回意圖輕生民眾之寶貴生命，有效提升警察形象，將獎勵表揚有功員警。

(中時 )