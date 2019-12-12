2019年行政院傑出科技貢獻獎由中央大學網路學習科技研究所講座教授陳德懷、台大地質科學系暨研究所教授吳逸民獲獎，行政院副院長陳其邁今天頒獎時，恭喜兩位得獎者，並感謝兩位國內傑出學者透過卓越的科技運用與理念，造福全人類社會，是台灣之光。

陳其邁表示，陳德懷以人為本，充滿人性的關懷，從科技教育、創新及終身學習出發，改善偏鄉兒童的數位落差，促進教育機會平等，同時建立「明日學校」、「明日星球」，發展寫作、閱讀、數學及化學等學習系統。顛覆與革新教育理念，並落實數位教育機會均等，保障數位人權，令人由衷佩服。

陳其邁指出，吳逸民發展地震預警系統，除了具備深厚的基礎科學訓練，也研究科技與地震相關專業，並將台灣經驗推廣到東南亞友邦與其他國家，以低成本的方式達到趨吉避凶，保障民眾生命財產安全的目的。誠如吳教授所言：「眼光要能看得遠，不要見樹不見林，抓住遠方的一個方向並往此目標前進」，此番勉勵令人感動。

此外，陳其邁說，科技部長陳良基十分熱愛台灣土地，強調科研預算的重要性，因為科技研究可以快速提升國家競爭力、改善國民生活。為積極推動科技政策，明（109）年起國內基礎科學研究計畫將增加40億元。

行政院傑出科技貢獻獎成立「推薦審查會」，並依領域特性分設自然科學與工程組、生物醫農組及人文社會與科教組三個審查小組進行個案審查外，另聘請有關部會首長、學術研究單位首長及學者專家等32人組成「審議委員會」進行決選。今（108）年自3月公開受理推薦，獲推薦及主動發掘案共36件，評選結果由吳逸民、陳德懷獲獎。

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