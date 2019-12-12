距離2020總統大選不到一個月，行政院會12日聽取選舉查察報告，在阻絕境外資金方面，執行二波全國同步掃蕩「地下通匯」業者專案行動，累計查緝案件66案，涉案人數279人，匯兌總額約1,012億3,746萬餘元，查扣及凍結犯罪所得約6億1,844萬餘元。

地下通匯專案查緝分二波進行，分別是在今年7~9月、11~12月，全台包含:台北、士林、新北、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭等十個地檢署執行，目前羈押人數六人。查扣、凍結犯罪所得6億餘元，包含:港幣21餘萬元、4萬元美金、緬甸幣221萬元、新加坡幣2萬元、不動產六筆價值約2,000萬元。

匯兌總額1,012億3,746億元，匯兌地點以大陸的上海、東莞、珠海和香港、印尼、越南等地為主。

這次選舉查察包含五大重點，嚴查賄選、防制暴力、境外資金、選舉賭盤和假訊息。行政院長蘇貞昌在聽取報告後表示，對犯罪行為、境外勢力、境外資金對選舉的干擾，行政院的立場就是痛加打擊，不能讓買票、作票或騙票的人得逞，行政團隊要守護得來不易的民主。

法務部次長陳明堂出席院會後記者會表示，地下匯兌金額是否流向賭盤或特定參選人，還要進一步分析比對，目前還在過濾中。

對於網路上有人賭雞排預測選舉結果，是否涉及賄選或選舉賭盤。內政部次長陳宗彥回應，不鼓勵用對賭的方式預測選舉結果，但是否涉及賭博，要由司法機關認定；陳明堂則說，賭雞排是否涉及賄選、賭博、或意圖使人不當選，將視情況做個案認定。

(工商 )