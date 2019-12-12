據新加坡聯合早報12日報導，美國表明已準備好在北韓無核化談判上靈活應對，但同時警告北韓不要再進行挑釁，否則將面對後果。美國駐聯合國大使克拉夫特在安理會上說，美方已準備好與北韓採取具體而對等的行動，推動無核化協議。

對此，北韓中央通訊社12日引述外交部發言人說：「美國在會議上提到要採取對等的行動。就如我們已經說過的，我們不會有任何損失，而且我們也已經準備好，要與美國採取對等的行動。」

聯合國安理會應美國的要求時隔1年零3個月召開公開會議，討論了涉朝問題。據日本NHK電視台網站12日報導，鑒於北韓單方面把美朝無核化談判的期限定為今年年底，並屢屢進行挑釁，美國代表在會上表示：「如果朝方不停止挑釁，安理會將採取相應措施。」

北韓11月28日朝日本海方向進行了今年的第13次彈道飛彈試射。為此，聯合國安理會應輪值主席國美國的要求於11日召開公開會議，商討了應對措施。

會上，美國駐聯合國大使克拉夫特強烈譴責北韓稱：「無論射程長短，朝方發射彈道飛彈的行為本身就違反了聯合國安理會決議。」克拉夫特還表示，「如果朝方不停止挑釁，安理會將採取相應措施」， 從而對北韓進行了牽制。

近日，北韓曾表示，北韓勞動黨委員長金正恩將在年底前就美朝無核化談判的方針做出最終判斷，美方也加強了對朝施壓力度，雙方的博弈越發激烈。

(中時 )