108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽第二階段預賽，今天在高雄義守大學畫下句點，國立政治大學今天在替補球員發揮下，79比67狙擊中洲科技大學，以5勝2敗完成這階段預賽，後續要爭取留在8強機會較高，中洲科大則是3勝4敗結束這階段。

政大教頭陳子威賽後表示，很開心這場比賽看到替補球員打出信心，像是簡賀宇、林勵、涂亦涵等人都有跳出來，對於政大丁恩迪和今天和中州斑霸的「塞內加爾內戰」，陳子威也肯定丁恩迪表現，認為兩人表現有抵銷，沒有誰輸誰贏，並說在受傷的另一位黑人好手聶歐瑪歸隊之前，丁恩迪會是球隊五號位置的不動先發。

丁恩迪本戰收下12分、14籃板，大一大前鋒涂亦含贊助個人本季新高17分、5籃板、5助攻，這也是他本季得分首度上雙位數，不過要在禁區和對手大個子對抗，賽後涂亦含開玩笑說：「身體快散了！」隨後涂亦含補充，從高中進入大學，自己學著改變打法，「前幾場其實很沒信心，因為相同位子我的身高較矮，打起來有點綁手綁腳，不知道該如何生存，透過今天這場，比較清楚該如何幫助球隊。」

丁恩迪則說，今天表現還可以，他認為自己目前在球隊的角色是不需要一場球拿20分，而是做好防守跟籃板，對於裁判吹判，他覺得也不用去說什麼，就是打好自己的球最重要，甚至是之後面對健行科大、文化大學及世新大學的黑人球員，也是不去預設立場，做好自己的工作。

政大丁恩迪(左)是球隊目前主戰中鋒。(大專體總提供/陳筱琳高雄傳真)

本日最後一場賽事，地主義守大學上半場打完領先6分，下半場被康寧超車，第4節剩2分18秒射手吳彥侖砍進三分球，助隊79比78、1分領先，最後20幾秒內康寧兩次犯規，義守罰進2分，最終81比78驚險獲勝。

義大女教頭謝玉娟賽後指出，此役打算給替補球員上場機會，不過球員像是有偶像包袱般打不開身手，賽前本來沒想登錄吳彥侖，但覺得還是不能太放鬆，最後一刻還是登錄吳彥侖，至於今天打下20分、6籃板的大四球員蘇文儒，小娟姐嘆息道：「文儒其實賽前狀況不錯，很可惜表現落差大，我只能給他的表現打62分。」

蘇文儒回應，自己可能是壓力過大，場上太緊張，導致發生一些不必要的失誤，「我們本來可以不用打得這麼辛苦，是自己亂了陣腳，例如對高師大那場，就是有贏球機會，卻因為想太多而搞砸。」

上季在二級打拚、本季生上一級的康寧大學，把義守大學逼出一身冷汗，教練劉奕鑑表示，這場比賽可惜在教練團最後人員調度及暫停時機沒掌握好，肯定球員的奮戰精神，而隊上許多球員都是第一次打甲一賽事，會再針對進攻打法等細節再做調整。

預賽B組賽事結束，台灣師大7勝0敗，義守大學和政治大學都是5勝2敗，高雄師大4勝3敗，中州科大3勝4敗，明道大學2勝5敗，台灣科大和康寧大學都是1勝6敗。

義大蘇文儒(中)必須展現大四學長氣勢，幫助球隊突圍。(大專體總提供/陳筱琳高雄傳真)

(中時 )