高以翔錄製節目畫面曝光。（圖／翻攝自頭條新聞微博）

高以翔上月赴寧波參加《追我吧》錄影，27日發生意外，高以翔因心源性猝死，享年35歲，先前網上傳出參與觀眾所拍高以翔接受CPR的影片，今(12日)又冒出另一支影片，疑是工作人員邊監看錄影畫面所拍，可見高以翔暈倒當下，眾人還以為只是效果，紛紛笑說：「不行了」、「還好嗎」，沒想到釀成死亡意外。

浙江衛視總監林湧日前對高以翔事件道歉，並宣布永久停止《追我吧》，他還原26日晚間9時30分左右高以翔和所有嘉賓開始錄影，高以翔參與了兩個遊戲，27日凌晨1時26分，高以翔開始進行賽道環節錄製，跑了600多公尺後在花壇上昏倒，此時為1時30分52秒。

據《頭條新聞》報導，高以翔當晚錄影畫面曝光，從主持人華少的口白可知，高以翔本來在加速，之後慢慢停下來並在花壇旁倒下，華少最後說：「高以翔到了極限了」，監看的工作人員聲音吵雜，出現：「加油加油！」、「快贏了」、「唉呀！不行了」、「快點快點」等聲音，全然不知事情嚴重性。

(中時電子報)