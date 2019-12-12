今晚間7時許，泰山區明志科大環境與安全衛生工程系實驗室驚傳重絡酸鉀外洩，校方緊急疏散現場上122名師生，消防人員獲報後，立刻穿戴安全配備前往救災，並通知毒災應變隊前往處理。

據了解，當時為學生在實驗室做實驗，過程中儲放重鉻酸鉀的廢液儲槽突然冒煙，學生趕緊倉皇逃生，並撥打119求助，由於重絡酸鉀為有毒且具致癌性的強氧化劑，消防人員也戴上安全面罩前往救災，目前已先使用硼酸中和有毒物質，所幸現場無人傷亡。

泰山區明志科大驚傳有毒物質外洩。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

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