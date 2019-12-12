致癌強毒外洩 明志科大緊急疏散百餘師生 20:292019/12/12 中時 吳亮賢、中時電子報、 吳家詮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 泰山區明志科大驚傳有毒物質外洩。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今晚間7時許，泰山區明志科大環境與安全衛生工程系實驗室驚傳重絡酸鉀外洩，校方緊急疏散現場上122名師生，消防人員獲報後，立刻穿戴安全配備前往救災，並通知毒災應變隊前往處理。 據了解，當時為學生在實驗室做實驗，過程中儲放重鉻酸鉀的廢液儲槽突然冒煙，學生趕緊倉皇逃生，並撥打119求助，由於重絡酸鉀為有毒且具致癌性的強氧化劑，消防人員也戴上安全面罩前往救災，目前已先使用硼酸中和有毒物質，所幸現場無人傷亡。 泰山區明志科大驚傳有毒物質外洩。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真) (中時 ) #明志 #科大 #致癌 #強毒 #化學 #毒氣 #外洩 #安全 #實驗室 #學生 #救災 #消防 也許您會感興趣 推薦閱讀 梧棲港獅子會、長青獅子會 捐救災裝備一批 13:052019/12/08 生活 潘文炎 獲亞洲化學學會聯盟經濟傑出貢獻獎 20:092019/12/09 財經 孫生多P被抓包！ 黃明志竟坦承欣賞「渣男」 20:182019/12/09 娛樂 環狀線將通車 消防局長安全視察 04:102019/12/10 地方新聞 歡慶國際周期表年 化學元素101鍆與台北101相遇 13:542019/12/10 生活 男子基隆消防隊前方墜樓 慈母目睹哭斷腸 18:572019/12/10 社會 高中女抽菸被抓罰寫悔過...5樓一躍而下 13:372019/12/11 生活 《產業》提升用路安全，foodpanda強化外送員交通宣導 17:052019/12/11 財經 阿里山公路貨車翻覆 台18線雙向阻斷 21:462019/12/11 社會 路邊巴士春光外洩 後座赤裸男女忘情搖... 00:012019/12/12 社會 社會熱門新聞 張綱維遭爆綠營高層助貸款 地下錢莊欠鉅額 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 補助卡神？ 趙安華再告簡余晏等人瀆職 - 社會 14歲女懷孕遭校方趕人 7年後威風從大學畢業 - 社會 原因曝光！國中女墜亡 疑似因為手機 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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