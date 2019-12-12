韓星李棟旭主持的綜藝節目《李棟旭想做脫口秀》近日開播，男神孔劉作為首集嘉賓，一連錄製兩期節目，這是他與李棟旭睽違三年再次在螢光幕前合體，節目中談及兩人理想型，李棟旭說喜歡像媽媽一樣的類型，遇到困難可以跟她宣洩傾訴，孔劉則打趣說喜歡爸爸類型，被虧兩人一個戀母一個戀父。再問，女性的何種樣貌最有魅力？孔劉回，積極的女性讓他覺得有魅力，更認為現代時代進步，求婚的一方也不一定是男生，李棟旭則曝喜歡會安慰別人的女生。有趣的是，在選擇對象時，孔劉會看對方的酒品是否良好，認為酒後有沒失態才能看出一個人的個性。

孔劉、李棟旭在《李棟旭想做脫口秀》獻聯誼初體驗，曝兩人愛情觀。（圖／friDay影音提供）

孔劉在最新一集節目中，獻出聯誼的第一次，與女主持人聯誼，被問到會不會同意女友跟男性友人出遊等問題。孔劉觀察，大部分都是男生會主動跟分手的前女友聯繫，女生好像很少這樣，而兩人皆無法接受女友與男性友人一同去兩天一夜的旅行，李棟旭直呼，若是換位思考就能理解，又說，「若女方認為我可以去，我會選擇分手。」坦言，「不是因為傷心，而是因為和我的思考模式差距太大，恐怕很難合得來！」孔劉緩頰，這個問題太極端了，若女方是跟一群朋友一起去，就覺得可以。孔劉被追問若與李棟旭同時喜歡一個女人，會選擇愛情還是友情？孔劉毫不猶豫選擇友情，李棟旭則選擇愛情。

李棟旭與孔劉在《李棟旭想做脫口秀》體驗外景。（圖／friDay影音提供）

遇到心儀的女性，孔劉與李棟旭都不會立即與對方告白，孔劉說，會需要時間培養感情，會將當下的情感銘記在心，不是一心動就馬上行動的類型。李棟旭說，自己比以前膽怯了不少，會擔心兩人發展的不順遂，所以再確認兩人彼此情意時，會需要一點時間。談到談戀愛時的優點，孔劉透露非常注意三餐有沒好好吃，若對方沒吃飯的話，會把她給餵飽，李棟旭則說，自己會主動聯繫對方，擅長減少對方疑慮，儘量不讓對方覺得沒有安全感。

(中時電子報)