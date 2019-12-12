國民黨日前赴外交部抗議，陳宜民與保六女警爆發糾紛、陳玉珍手遭夾傷，引發外界熱議。有人認為國民黨戰力大增是國民黨義務副秘書長蔡正元推動的，對此蔡正元回說「我沒那麼神啦！」

蔡正元在臉書透露，有朋友來電問說最近國民黨戰力大增，是不是他推動的，他回覆「沒有啦，我沒那麼神啦！」表示國民黨在曾永權秘書長領導下團隊分進合擊，自己只承擔一小部分工作而已。

國民黨兩次到外交部抗議，蔡正元稱自己事前完全不知情，也沒參與，只在事後雞婆主動幫忙善後，但去日本東京向謝長廷「陳情」那次，是他跟幾位市議員一起策劃的。

蔡正元表示，回國民黨當志工沒幾天，時間全忙於處理不分區引起的爭論，以及假共諜案產生的危機，實在沒空管其他事情，也跟來電的朋友開玩笑說「我是沒薪水的志工，不必做太多事才對」。

至於有媒體指稱，吳敦義給蔡正元「無限開火權」，蔡正元也澄清說「實在好笑，完全沒這回事，我只是志工」。若真有無限開火權，就是2003年連戰主席授權他與李登輝駁火，這些媒體顯然搞不清楚狀況，「當時國民黨高層幹部還沒有人敢公開修理李登輝，我的確是第一個，這算是黨史機密吧！」

(中時電子報)