20歲創作新人習譜予（習習），日前推出首張個人專輯《習習相關》，配合宣傳期展開環台采風計畫「習遊記」，繼上回到苗栗體驗人生首次露營，這次造訪流浪動物之家以及寵物友善餐廳「浪浪別哭」，本身相當愛狗的她，一看到全身都是傷口、滿是皮膚病的小狗，聽聞剛送來時就已奄奄一息，習譜予更邊輕撫狗狗邊掉淚，難過地說「毛小孩是有靈性的動物，也是人類最好的朋友，希望大家可以好好對待牠們。」並呼籲以領養代替購買。

習譜予日前赴流浪動物之家關懷毛小孩，忍不住落淚。（大藝未來提供）

習譜予日前赴流浪動物之家關懷毛小孩。（大藝未來提供）

愛狗的習譜予日前赴流浪動物之家關懷毛小孩。（大藝未來提供）

來自北京的習譜予，在家中養了4隻狗，2隻博美犬「依迪」、「弟弟」及2隻哈士奇「Kimi」、「伊娃」，造訪流浪動物之後，習譜予格外想念毛孩們，更馬上訂機票迫不及待回家抱4隻狗。她笑說，天冷時家中4寶就是最好的「天然暖暖包」，自命為「鏟屎官」的她也分享，鏟屎技巧，就是「不要給牠們餵太油的東西，這樣會比較好捏起來。」

習譜予家中養了兩隻博美犬、兩隻哈士奇。（大藝未來提供）

習譜予和愛犬哈士奇「Kimi」。（大藝未來提供）

回想和毛小孩互動，習譜予自爆有次帶哈士奇「Kimi」散步，想嘗試「放手會不會怎樣」，結果才剛鬆開繩索，Kimi一路狂奔不回頭，嚇得習習在後頭狂追，在社區跑了半小時才順利「逮」到Kimi，自此再也不敢放手，笑說「嚇死我了」。習譜予新歌〈無懼〉MV已於YouTube官方頻道首播。

(中時 )