路透報導，周四閉幕的大陸中央經濟工作會議為2020年經濟工作作出具體部署。會議指出，中國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，但國內經濟下行壓力加大，要實現明年預期目標，要堅持穩字當頭，堅持宏觀政策要穩、微觀政策要活、社會政策要托底的政策框架，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性。

新華社刊登會議新聞稿指出，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。積極的財政政策要大力提質增效，更加注重結構調整，堅決壓縮一般性支出；穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕，貨幣信貸、社會融資規模增長同經濟發展相適應，降低社會融資成本。

會議認為中國金融體系總體健康，具備化解各類風險的能力。要保持宏觀槓桿率基本穩定，壓實各方責任。同時，還要深化金融供給側結構性改革，疏通貨幣政策傳導機制，增加製造業中長期融資，更好緩解民營和中小微企業融資難融資貴問題。

(旺報 )