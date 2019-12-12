松山機場國內航廈的遠東航空櫃台，從下午開始湧入退票人潮，晚間排隊人潮更多，但櫃檯已沒錢可退。有旅客表示，花了2萬多塊買過年回金門的機票，現在還得再去搶華信、立榮的金門機票，很怕回不了家過年。

晚間7點半，記者再次走訪松山機場遠東航空櫃台，排隊退票的人潮比下午多更多，只見第一排的旅客站在櫃台跟遠航地勤人員僵持不下，現場不時發放粉紅色A4紙張，上面印有QR code讓排隊旅客掃描上網登記退票資料，但旅客不死心仍繼續在現場排隊，其中一名遠航的地勤人員無奈的拉開抽屜告訴旅客，抽屜裡面真的只剩500元現金，沒錢可退了。

因遠航櫃檯已經沒有現金可退費，晚間6時30分地勤宣布，自7點起開始線上登記資料。有旅客表示，他們家族有4、50人過年要飛回金門過年，其中有2萬元買遠航機票，現在2萬元可能無法回收，還要再搶華信、立榮的機票，很擔心搶不到票，回不了家。

另有旅客在櫃檯跟地勤人員僵持，隨後轉頭和後面排隊的旅客說，沒用了，不管是刷卡還是現金，現在都無法退費。

(中時 )