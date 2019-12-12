據大陸商務部12日發布消息指出，大陸商務部外貿司負責人介紹大陸對外貿易情況。1到11月，大陸進出口總額28.5兆（人民幣，下同），增長2.4％，其中，出口15.55兆，增長4.5％；進口12.95兆，與去年同期基本持平；貿易順差2.6兆元，擴大34.9％。從月度規模看，11月當月進出口總額2.86兆，為今年單月最高標準。

《新京報》報導，國際市場布局更加合理均衡。大陸對新興市場進出口增長5.3％，占比較去年同期提高1.7個百分點至59.5％，其中，與「一帶一路」沿線國家進出口增長9.9％，占比提高2個百分點至29.3％；對東盟、拉丁美洲和非洲進出口分別增長12.7％、6.8％和5.7％。商品結構持續優化，機電產品出口增長4％，占比達58.4％；服裝、紡織品、家具、鞋、塑料、玩具、箱包等七大類勞動密集型產品附加值提高，出口增長5.7％，拉動出口增長1.1個百分點。而民營企業主體活力也不斷增強，出口增長12.4％，占比提高3.6個百分點至51.4％。

(旺報 )