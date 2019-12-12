簡約優雅拼接黃澄澄玉米的「騷番麥」學生用造型、素材展現。（吳敏菁攝）

濃烈火辣魅力無限的辣椒「椒色誘惑」。（吳敏菁攝）

建國科技大學美容系暨美容科技研究所109級「集食行樂」畢業成果展發揮創意，從臺灣的筵席文化到希臘眾神食物的推廣者都搬上舞台，碩士班學長姊也不示弱，安排了一場「英式淑女風情～禮帽造型秀」互別苗頭。

先登場的是畢業學生的靜態作品展出，及美容系師生開發的「漾蒂芙」美妝品問世，今年展出的靜態作有出30多件，下午及晚上各有一場動態展演及競賽，把課堂上學習的美容美髮專業技巧，表現在動態的表演上。

今年動態成果展的大主題「集食行樂」，九個組分別從九種食物取材，有日式禪味剪裁拼接俐落西裝的大阪燒「Yaki」，甜美得令人無法抗拒的「Sweet Maca」，浪漫風情的義大利經典美食「Pastyle」，獨具臺灣文化特色的筵席活動「饗宴」，希臘眾神食物的推廣者「神食尚」，層疊包覆簡練時尚的粽子「綠野仙粽」。

簡約優雅拼接黃澄澄玉米的「騷番麥」，風味獨特風糜全球的「Bo-ba tea」，濃烈火辣魅力無限的辣椒「椒色誘惑」。作品充分展現了學生活潑的創意，這是一場令人期待的時尚視覺饗宴。碩士班應屆畢業生黃淑鳳則企劃了一場造型趨勢發表會「英式淑女風情～禮帽造型秀」手工帽飾設計。

美容系畢業成果展主要是將學生在校四年所學美容、美髮、造型設計等專業做一個整合，透過主題創意表現在作品上，秀出了視覺饗宴，創意和手法都讓人大為驚豔。

(中時 )