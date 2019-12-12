李佳歡近期推出專輯《開放世界》，今（12日）出席紅心字會擔任傳善大使，鼓勵心納家庭，呼籲大家以傳善的力量用「心」接「納」關懷「心納家庭」（指受刑人家庭子女），她還化身說故事姐姐，跟著弱勢心納家庭的小朋友一起在巨大的故事書中，寫下鼓勵彼此的話語，李佳歡害羞說：「小時侯曾經參加過說故事比賽，因為很久了，所以今天還是有點緊張」。

李佳歡初來台灣闖歌壇的一年期間沒有任何收入，全靠著歌手姊姊李佳薇資助，她感謝姊姊對她無微不至的照顧，到哪裡聚會都帶著她，還不時要朋友介紹對象給她認識；李佳歡透露其實從小姊姊對她非常嚴格，不管考試前或比賽前都會幫她進行魔鬼訓練，曾有一次她練到哭出來，最後是爸爸出面緩頰才能休息，李佳歡昨笑說：「那時有點討厭姊姊」。

聊起出道後是否曾遇網友惡意批評？李佳歡表示：「如果是好的會很開心，若是不好的也會好好消化、轉換心情，希望自己越來越進步。」她日前剛結束個唱，接下來跨年將到清境農場及劍湖山演出，目前也已接10場尾牙活動。

李佳歡今出席公益活動。（紅心字會提供）

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