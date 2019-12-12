薛仕凌（40）從嘻哈團體「大嘴巴」出道，之後主持電視節目《完全娛樂》4、5年，近年來轉換跑道當全職演員，演出金馬片《我的靈魂是愛做的》，付出了成為演員的代價，他推掉主持工作、拒唱自己演出的戲劇片尾曲，為的就是想要甩脫歌手形象。

薛仕凌雖從歌手起家，但一直沒有「就好好唱歌」的想法，他大學就在樂團、劇團兩邊跑，只是因為團體先紅了，他坦承以前出席活動很不自在，主持節目更是心虛、尷尬，深怕做不好，那段時間他在跑唱片宣傳之餘軋戲，「就當時歌手身分，一直都演同樣角色，不是陽光大男孩就是鄰家陽光大男孩。」

薛仕凌覺得苗可麗就是厲害演員的代表。（羅永銘攝）

他目前狀態是「不積極主動爭取主持跟音樂工作」，當然收入、曝光度也和歌手時期不同，他說：「所有事情都有代價，如果付得起，代價就很輕，因為我喜歡演戲，所以我付得起。」演員是他現在最想做好的事，音樂成為下班後的消遣跟休息。

他這回在《靈魂》中飾演邱志宇的閨蜜，可惜戲分被剪不少，其中一場是薛為邱同志第三者的身分去跟正宮張詩盈吵架，那場戲薛要一路罵到女方上車，最後疾駛而去，開拍前張還小聲告訴他：「閃遠點我不會開車。」但礙於篇幅最後沒有播出。電影上映中。

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薛仕凌（左）在《靈魂》中演出邱志宇的男閨蜜。（海鵬提供）

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