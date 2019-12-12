58歲的名經紀人孫德榮縱橫演藝圈30載，曾打造「5566」、「183Club」等偶像團體，被譽為「偶像教父」。今年7月，他在教會舉辦「我的人生，不需要你按讚」演講，預告12月20日、59歲生日當天將發行新書，今天無預警的對外宣布將取消壽宴及新書發表會。
孫德榮當時在演講會後自揭2000年被羅志祥（小豬）指控性騷擾事件，認為小豬欠他一個道歉，當時預告出書會完整交代事件始末，羅志祥經紀公司則未多做回應。
孫德榮2013年9月發現罹患膀胱癌3期，隔年動刀治療，他現在裝了人工膀胱，因容易感染，今年已2次住院。他說孫家有活不過59歲的魔咒，當時直言：「過（59歲），是我的賀禮，不過，是我的回憶錄。」他今年3月辦生前告別式，當時曾表示已做好最壞打算。
孫德榮今晚發出取消12月20日新書發表會及壽宴通知。「由於疼我的兒子們極力建議，取消30年回憶錄出版計劃，他們希望我快快樂樂的過下半輩子，以前的過往雖然很多人對不起我，就讓他有台階下去吧！台灣男人也不過59歲的生日，小刀特別向非常多的朋友請教，建議我2019年就讓他悄悄的過去，展望明年2020年，所以先前通知的記者會全數取消，造成不便深感歉意，你們還是我最好的朋友」。
(中時 )
#孫德榮
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