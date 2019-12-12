5G競標今（12）日進入第3天競價，本日總暫時得標價合計317.12億元，終於突破NCC設下的底標300億元。不過，最熱門的3.5GHz頻段，在10回合中還是出現2次「無人投標」情況，外界認為五大電信業者態度仍保守。目前此頻段暫時單價11.44億元，比底價上升近3成。

5G競標開始前，外界傳「五大電信摩拳擦掌」，甚至認為標金可能創歷史新高，直追過去4G第一波釋照的1186.5億元，沒想到5G競標開始後，下標情況不僅不算熱絡，還被形容為「冷清」，過了兩天，總暫時得標價都還低於底標。

「兵家必爭之地」的3.5GHz頻段直到第三天，標金終於超過300億元，但今日的10回合中，還是分別出現兩回合無人投標，27個單位標滿也只有三次，場面和首日一樣有些「蕭條」。

NCC表示，3.5GHz頻段27個單位頻寬中，今日暫時得標27個單位頻寬，暫時得標價308.88億元，其中27個單位頻寬以當前回合價11.44億元暫時得標，該頻段暫時得標金較底價上升27.1％；28GHz頻段25個單位頻寬中，暫時得標8個單位頻寬，暫時得標價8.24億元，其中8個單位頻寬以當前回合價1.03億元暫時得標；1.8GHz頻段暫無得標頻寬。

(中時 )