為台灣強大的資通產業再助力。外貿協會今日(12)與「（世界資訊科技暨服務業聯盟）」簽署MOU(合作備忘錄)，未來台灣與該組織互動將更緊密，能分享其ICT產業政策制定方向，藉此協助我資通訊產業發展與商機。WITSA首位女主席、我軟協會長邱月香並提出，明年在WITSA架構下，發展一個全球數位組織想法，進行高層對話，讓台灣提升參與管道。

WITSA成立於1978年，擁有83個會員國，其宗旨為推動資訊科技業應用與發展，致力資通訊產業自由發展，破除各國貿易障礙，為當下全球最大ICT組織。每年舉辦的「世界資訊科技大會(WCIT)」，更被譽為資通訊界的奧林匹克大會，為科技產業國際性指標盛會。

貿協為推廣台灣資通訊產業，自2017年起以設立台灣精品館方式參與，本年WCIT在亞美尼亞首都葉里溫舉行，貿協也前往設立台灣精品館，董事長黃志芳更獲邀發表專題演講，分享我國新創及資通訊科技實力。

貿協表示，WITSA是全球ICT產業政策的制定組織，這次我國與其簽下MOU，以後將可參與政策制定過程，得到最新趨勢，幫助國內資通訊產業。過去我們僅能以參展方式參與，透過合作備忘錄，即可以參與其主辦的各式活動、分享資訊，提升我國與WITSA的緊密度。

「與WITSA建立正式關係後，可深化合作。」黃志芳指，WITSA內很多國家資通訊產業正在起步中，藉由MOU，可找出還沒有開發合作的國家，我們業者可提出資通訊解決方案去協助他們，爭取商機。對於未開發處女地有哪些？他說明像是東南亞、印度、中亞、東歐等。

邱月香則表示，與貿協的互動自從2017與2019兩次WCIT後趨於緊密，也曾隨黃董志芳赴以色列參訪，雙方理念與一致，故有與貿協建立正式關係的想法。邱提到，雙方簽署MoU後，將可在更多領域結合資源，攜手為全球ICT產業做出貢獻。

(中時 )