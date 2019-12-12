民眾黨主席、台北市長柯文哲今(12日)晚間率10餘位不分區立委被提名人，至林口錄製競選歌曲「Restart」。(吳亮賢攝)

民眾黨主席、台北市長柯文哲今(12日)晚間率蔡璧如、陳思宇、高虹安等10餘位不分區立委被提名人，至林口錄製競選歌曲「Restart」，被問到歌詞意涵是不是「幫台灣重開機」？柯文哲表示，「都當機了，當機不重開機要怎麼辦。」

對日前表態參選2024的議題，柯文哲則轉趨低調，「奇怪，2020都還沒選，講2024太遠了」，至於外界認為，參選2024是要為民眾黨裝「葉克膜」搶救選情，他則說，「沒那麼嚴重，正直誠信，穩子穩打就好。」

(中時 )