不分區比親民黨強？ 柯文哲：強多了啦 21:002019/12/12 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲今(12日)晚間率黨內不分區立委被提名人至林口錄製競選歌曲「Restart」。(吳亮賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民眾黨主席、台北市長柯文哲今(12日)晚間率黨內不分區立委被提名人至林口錄製競選歌曲「Restart」，對於黨內名單，他自信表示，「我們不分區強多了，只要有辦不分區辯論賽，我們一定大贏。」 對於記者提問，如果跟親民黨比誰強？他更不假思索地說，「強多了拉，每個上去都很會講、都很專業，要作曲家、要什麼都有，我們都自備人才，向天下徵才。」 (中時 ) #柯文哲 #親民黨 #競選 #2020大選 #韓國瑜 #蔡英文 #宋楚瑜 #民眾黨 #國民黨 #民進黨 #蔡壁如 #陳思宇 #高虹安 #競選歌曲 #Restart 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓粉注意！韓最後大造勢 就在這三縣市 07:582019/12/08 政治 不演了？資深韓女星竟10字怒轟宋楚瑜！ 08:032019/12/08 政治 韓國瑜為何能贏蔡英文90萬票？黃暐瀚算出來了 21:112019/12/08 政治 造勢比一比 網超酸：民進黨真的比國民黨好 22:212019/12/08 政治 綠撇清楊蕙如 吳敦義酸：過去的民進黨與現在無關 18:322019/12/09 政治 民進黨喊顧主權 韓國瑜：為了選舉才講的廢話 20:582019/12/09 政治 洪秀柱批民進黨無能施政、鍵盤治國 04:102019/12/10 地方新聞 心結未解？老黨員曝：吳敦義對韓國瑜非常不滿 10:422019/12/10 政治 疑蔡涉嫌詐領薪水 新黨赴監院陳情 15:502019/12/10 政治 趙少康分析民調！坦言投韓國瑜？但.. 12:212019/12/11 政治 政治熱門新聞 最新民調 宣稱支持蔡的挺韓潛在選民找到了！ - 政治 韓國瑜當選是天意？網瘋傳這張照片 - 政治 民調驚人！網友神預測蔣萬安下場 - 政治 韓總安了！媒體人：這大咖出馬 可多拉200萬票 - 政治 韓國瑜造勢韓粉動員 行情價曝光！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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