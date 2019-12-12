民眾黨主席、台北市長柯文哲今(12日)晚間率黨內不分區立委被提名人至林口錄製競選歌曲「Restart」，對於黨內名單，他自信表示，「我們不分區強多了，只要有辦不分區辯論賽，我們一定大贏。」

對於記者提問，如果跟親民黨比誰強？他更不假思索地說，「強多了拉，每個上去都很會講、都很專業，要作曲家、要什麼都有，我們都自備人才，向天下徵才。」

(中時 )