首創「群募開課」新商模的教學平台「Hahow好學校」，成立短短五年、年營收破億元。共同創辦人江前緯12日表示，預計在2020農曆年前完成400萬美元（約1.21億元）A輪融資，群益創投、益鼎創投、交大思源基金會董事沈上謙等將參投，此輪資金會用於深耕台灣企業內訓市場，以及搶攻星、馬、港等海外市場。

粗估，台灣數位學習支出年產值破百億元，全球支出更高達約3,000億美元。

Hahow在2015年由四個七年級生在台創立，主打「學那些學校不會教的事」，內容包括團隊自主開發的原創內容，以及老師主動提案的教學內容，還有人們想學的內容，只要到站許願累積50人，Hahow將為大家找老師來開課，以程式、設計、理財三大類課程最吸睛。

Hahow所謂「老師」著重知識與技能，包括素人開課、知名YouTuber、網路意見領袖、名人、藝術創作者、職業講師等，透過教學分享獲得收入、打造個人品牌，學習者則從中跨域學習。

目前Hahow聚集300位老師、逾400門課程，會員數逾23萬，其中15～20％流量來自海外，已在馬來西亞設分公司，營收從創業第一年不到90萬元，去年首度突破億元大關，引領市場。創業第二年即獲得心元資本種子輪，今年初完成Pre-A輪清華天使會等人融資，積極開發海外華人市場。

Hahow表示，大陸最大音頻平台喜馬拉雅、愛奇藝知識付費頻道等，有意代理Hahow平台上近400門獨家課程；今年底再跨足企業內訓市場，鎖定大型企業、金融／醫療機構與政府機關的員工教育訓練，與國泰集團、國發會等合作，提高訓練成效並解決人才培育問題。

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