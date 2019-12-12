中美貿易戰燒不停，台灣機械設備出口未蒙其利，先受其害。11月及前11月台灣機械設備出口值不論以新台幣或美元計價均呈現衰退。

台灣機械工業公會今（12）日公布，台灣機械設備11月出口值22.3億美元，比去年同期減少3％；折合新台幣680億元，較去年同期減少7％。前11月機械設備出口值253億美元，較去年同期衰退7.9％，以新台幣計價7,842億元，比去年同期減退5.1％。

機械公會分析發現，前11月台灣機械設備出口因中美貿易戰，比去年同期短少21億美元，大陸市場佔比高達67％、香港佔7％、韓國佔比10％。

台灣機械設備前11月出口值銷往美國，比去年同期成長5.4％，出口至新加坡及荷蘭均比去年同期成長11％、銷往俄羅斯年成長10％。但出口至大陸則是年減16％，銷香港年減23％、出口至日本年減3.5％，韓國年減幅22％、土耳其年減幅高達40％。

蔡政府最重視的新南向國家，前11月台灣機械設備出口呈現一遍慘綠。銷往泰國比去年同期減少7％、出口至越南年減0.9％、印度年減幅12％、印尼年減7％，馬來西亞年減17％。

(工商 )