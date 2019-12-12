楊子儀近日錄《綜藝新時代》，本集是金門特別企畫下集，一開始來到台灣歷史建築百景之一的得月樓，進行遊戲「網美跳一波」，規則需要每隊4人赤腳站在健康步道上，倒數10秒待相機自動拍照後，腳離地較多的隊伍即為優勝。楊子儀一聽到健康步道狂喊自己無法，果然第一回合結束後，他痛到口水流出來，讓浩子笑稱形象全崩壞。

有趣的是，當眾人看到照片後，完全被阿樂痛苦的表情所吸引，忍不住大笑出聲，浩子笑說：「一個女神怎麼可以露出這麼醜陋的表情？」阿翔也忍不住詢問：「怎麼來我們節目的每個人形象都會大崩壞？」接下一行人又到金門在地知名飯店進行新遊戲「誰是金頭腦」，規則是兩隊在15秒內需記住窗戶上的圖案，兩隊輪流翻牌，一樣即得一分，最高分數者為優勝，阿樂為了將牌型記住，用特殊的手指記憶法，將每隻手指凹成不同的形狀。

楊子儀（右）痛到流口水。（民視提供）

阿翔見狀大笑詢問：「妳是中風了嗎？」而浩子心機超重，一直想找阿樂猜拳，藉此打亂對方記憶。一行人又到金門的精神象徵莒光樓，這關遊戲玩的是招牌單元「頭文字椅」，浩子跟楊子儀在賽前就「外插」，說好賭輸請喝飲料，導致比賽還沒開始就火藥味十足。

(中時 )