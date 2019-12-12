2020選舉倒數30天，選戰打得激烈，候選人的造勢、行程也不間斷。近日就有韓粉阿姨透露，國民黨總統候選人韓國瑜先前在新北板橋造勢時，一人只要繳300元就能搭車北上。另外，韓國瑜12月21日在高雄的大遊行，也傳出有韓粉開始動員，費用600元到900元不等。

（圖／翻攝韓國瑜臉書）

一名醫師在臉書分享，看診時有位韓粉阿姨來針灸說「我肩頸好痠喔，週末太High了」，醫師好奇詢問「阿姨你去哪啊？」韓粉阿姨則回「板橋啊，現場超熱鬧的，我超支持OOOO」，醫師又問「你不是住屏東嗎？」阿姨回說「是啊，我們有遊覽車，一人出300就可以搭車上去了」，還透露「12/15還要去台中，12/21去高雄，每一場我都有參加」。

此話一出，也讓該醫師笑說，「韓粉辛苦了，造勢跑這麼遠，醫者父母心，我幫她多針幾隻針好了…難怪造勢場合怎麼看好像都是同一批人。」

另外，「Wecare高雄」臉書也貼出韓粉群組的對話截圖，內容在討論要包車到高雄參加12/21的大遊行，其中一台車從台中出發，「前坐1-6排900元，後坐7-13排850元」，另一輛車從台北出發，「600元／人，包含旅遊平安險及午餐便當，早餐、晚餐請自理」。

韓粉總動員，以行動支持韓國瑜，不只候選人動態引發討論，對於支持者的一舉一動也讓人熱議，可見民眾對於2020選戰都相當關注。

(中時電子報)