2019年資訊月（台中區）12日登場，一連五天在台中國際展覽館登場，包括Asus、Acer、MSI，及Dell等百家廠商，超過300個攤位，展出主力新機種及數位生活產品搶市。為搶攻年底尾牙採購商機，各參展廠商祭出折扣戰或加送贈品，來帶動買氣，預估今年參觀人潮可超過45萬人次。

與會的經濟部常務次長林全能表示，資訊產品或資訊科技，對我們日常生活的食衣住行等各方面都有影響，而新資訊科技的人工智慧（AI），若與我們生活四大面向結合，就是新的發展方向。例如，AI跟醫療結合，就是智慧醫療；跟教育結合，就是智慧教育；跟運輸結合，就是智慧運輸；跟製造結合，就是智慧製造。 台中市電腦公會理事長石立欽，12日在卸任前，特別出席資訊月開幕式，並介紹今年資訊月最大特色，就是「解密AI．解密未來」。

資訊月展示最新科技與產品，共規劃了六大區域，包括主題政府區、電腦系統區、行動通訊區、智慧家電區、數位周邊區、車聯網專區，及食安系統專區，將全年度最有看頭的科技應用、及創新科技，都集結在資訊月展示活動。

今年資訊月規劃科技主題館，帶領全民「解密AI、擁抱AI」，主題館將以科普手法，呈現最新技術展示、最夯AI應用系統，讓全民充分了解AI，進而活用AI，跟上全球科技脈動。

另外，今年更設立電競娛樂區、智慧家電區、智慧台灣區及車聯網專區等多樣化的展示空間，藉由這些專區展示，也讓民眾體驗科技應用，為我們的生活帶來的方便與樂趣。尤其，經濟部主題館結合未來智慧科技概念，搭配整體太空船艙設計概念，讓民眾在展場可體驗明日智慧生活。

甚至可透過擴增實境（AR），搭配智慧眼鏡，即能讓傳統的工業製造，不論在產線機台檢修，或是製程產線教育，都能降低成本、提高效率，此項技術在偵測除錯與教育訓練領域上，已成為不可或缺的智慧好幫手。

為增加買氣，凡消費滿1,000元，即有機會抽中ｅ-moving Shine電動車；消費滿3,000元，再抽保時捷汽車，多重好禮，總價值超過300萬元。

每日前500名購物的早鳥消費者，憑購物發票，即可換取好運抽獎號碼牌，平日的12、13及16日，每天現場抽出市價超過4.2萬元的e-moving Shine電動車；假日的14、15日，再抽市價3.59萬元iPhone 11 Pro手機。

(工商 )