美國聯準會（Fed）在台北時間12日凌晨發布今年最後一次決策聲明，一如預期按兵不動，同時示意目前的利率水準會一路凍結到明年底。Fed措辭顯示對經濟前景信心增強，多數決策者預期要到2021年後才會調整利率。Fed來年傾向凍結利率的立場，對美元走勢構成壓力。ICE美元指數在Fed聲明後跌至97.08，觸及今年8月以來最低點。

Fed決策單位聯邦公開市場委員會（FOMC）周三以10比0表決結果，一致通過聯邦基金利率維持在1.5％-1.75％區間，這也是Fed自5月以來首見無異議決策。

Fed官員表示，3度降息的行動已起作用，幫美國經濟撐起保護傘免受貿易戰和全球成長放緩衝擊，大可讓當前貨幣政策延續到明年底，意味2020年底之前，Fed都不會調整利率。 Fed最新經濟預測顯示，17位決策者中多達13位預期，現行利率維持不變至少到2021年，另外4位預估明年升息1次。值得注意的是，全體決策者一致認為，往後幾個月採取降息並不恰當。

FOMC在最新聲明中指出，當前貨幣政策立場「適當」，與10月聲明的措辭有別，刪除了經濟展望籠罩「不確定性」的字眼。不過FOMC也補充提到，仍將監控後續出爐的數據訊息，「包括國際情勢發展及通膨壓力偏弱問題。」

Fed主席鮑爾於會後記者會上表示，儘管全球情勢嚴峻風險仍在，美國經濟前景依舊被看好，預防性降息有效支撐經濟，讓展望保持在正向軌道上。

但通膨不振仍是一大挑戰，是促使Fed升息停手的關鍵。鮑爾指出，「如你們所見，縱使失業率降至50年低點，通膨還是幾乎文風不動，因此沒什麼升息的必要。」

(工商 )