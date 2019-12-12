雖為歲末年終之際，各界已摩拳擦掌、準備迎接來年1月率先登場的全球科技年度盛會「美國拉斯維加斯消費性電子展（CES Las Vegas），由 Business France（在台為法國在台協會商務處）精選20家法國IoT新創公司，將在「法國科技館」顯身手；另有11個大區帶領法國各地超過160間新創公司參展，陣容龐大。

CES 2020展期為1月7～10日，估吸引4,400家參展商，及逾20萬名觀展人次。在法國新部署的出口策略Team France Export下，同時有11個大區、逾160間新創公司參展，Business France總經理Christophe Lecourtier表示，在眾多法國大區共襄盛舉下，可壯大法國在CES的形象，「也展現了Team France Export的精神與合作，提升法國廠商在全球的能見度」。

而「法國科技館」獲法國國家工業財產局（INPI）、法國巴黎銀行、All Circuits、Arrow、意法半導體、France Brevet、Channel Hub等支持。來自法國郵政（La Poste）與法國國立高等礦業電信學校聯盟（Institut Mine Telecom）的新創公司亦有參展。

本次法國參展新創公司的應用領域涵蓋人工智慧、娛樂、健康醫療、智慧交通與智慧居家等，如專精於無線耳機、已成功籌資數百萬歐元的Divacore，產品為連網溫室的MyFood，以及可使用太陽能的Wello連網三輪交通工具。Styl有能夠對抗電子產品上癮的創新解方，Fasteesh則是推出快速清潔牙齒的產品；針對交通科技領域，Business France也在Central Plaza區設立車聯網與自駕車主題館。

(工商 )