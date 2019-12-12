梵諦岡濟貧基金 被挪用填補赤字 21:102019/12/12 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 《華爾街日報》披露，羅馬天主教徒對梵諦岡教廷旗下慈善基金「伯多祿獻金」（Peter's Pence）的捐獻，原作為濟貧之用，但每年收取的5,500萬美元捐款，僅10％用在濟助貧民身上，其餘的三分之二被挪作填補教廷預算赤字。梵諦岡2018年的預算赤字，倍增到超過7,600萬美元。 (工商 ) #赤字 #梵諦岡 #預算 #預算赤字 #教廷 也許您會感興趣 推薦閱讀 創連續26年未刪 苗栗總預算3讀通過 13:162019/12/10 政治 藍政院陳情 要求查明政府有無用公務預算養網軍 16:232019/12/10 政治 明年度台南市總預算完成三讀小刪2896萬 18:182019/12/10 政治 是否公務預算養網軍 藍促徹查 01:242019/12/11 政治要聞 苗縣總預算 創26年未刪紀錄 04:102019/12/11 地方新聞 高市總預算過關 藍綠互槓 04:102019/12/11 地方新聞 南市總預算過關 小刪2896萬元 04:102019/12/11 地方新聞 澎湖敬老愛幼 明年起搭機35折 04:102019/12/11 地方新聞 刪高流預算2000萬 邱于軒：剩餘款還有近億元 11:212019/12/11 政治 109年度總預算 桃園市歲入歲出各刪14億元 18:222019/12/11 政治 財經熱門新聞 北京報復川普見成效！美汽車業噩夢來了 - 財經 新莊投資客大逃亡！ 慘賠1500萬也要跑 - 財經 遠航停飛！合庫放貸22億元成最大債權苦主 - 財經 陸爆新關稅慘劇？! 他撂狠話 全球嚇死 - 即時 雙12衝一波 台灣之星送3年4G吃到飽 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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