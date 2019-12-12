《華爾街日報》披露，羅馬天主教徒對梵諦岡教廷旗下慈善基金「伯多祿獻金」（Peter's Pence）的捐獻，原作為濟貧之用，但每年收取的5,500萬美元捐款，僅10％用在濟助貧民身上，其餘的三分之二被挪作填補教廷預算赤字。梵諦岡2018年的預算赤字，倍增到超過7,600萬美元。

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