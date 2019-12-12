飛機餐隱藏菜單。(取自劉雨鑫微博)

大陸知名主持人劉雨鑫，不僅呆萌主持方式深受歡迎，還是個美食旅遊達人，吸引百萬粉絲追蹤他的微博。然而他近日更曝光了一支影片，揭開「飛機餐隱藏菜單」的秘密，令網友大開眼界。

劉雨鑫在影片中說他坐飛機時最擔心吃東西會長胖，接著更爆料其實每家航空公司、每個航班都會有隱藏菜單，所以他特地來帶大家看他這次搭乘往加州班機的隱藏菜單，包括低卡餐、素食餐、糖尿病餐等等。

劉雨鑫這次點的是糖尿病餐，菜色有肉有蘿蔔有菠菜，他說這個餐很像他平常吃的斷糖食譜，走健康路線，但口味太淡了。所以劉雨鑫的結論是，飛機餐有適合各種人的隱藏菜單，但標準餐比較符合他的口味。

而網友們對於他這次的飛機餐隱藏菜單開箱，反應熱烈，紛紛留言「哇不錯誒，以後坐飛機要試試」、「經濟艙的都是：請問您要雞肉飯還是牛肉飯？」、「隱藏功能表就是特殊餐啊，南航都可以提前網上免費預訂的啊」。

(中時電子報)