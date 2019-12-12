國民黨副總統候選人張善政今（12）日中午談及新住民健保政策時，脫口說出「蔡英文沒生過小孩，不懂父母的心」，民進黨立委林靜儀也立刻在臉書回嗆，「我們子宮沒在用，腦袋倒是使得比你們好」，台北市長柯文哲晚間至林口時則表示，「張善政失言在先，林靜儀失言在後，連我常失言都覺得這兩人失言。」

對於記者提問，張善政言論是否會幫韓國瑜扣分？柯文哲回應，兩邊各扣一分就打平了。

(中時 )