張善政評小英沒生小孩 柯：我常失言都覺得這兩人失言 21:192019/12/12 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民眾黨主席、台北市長柯文哲今(12日)晚間至林口錄製競選歌曲「Restart」。(吳亮賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨副總統候選人張善政今（12）日中午談及新住民健保政策時，脫口說出「蔡英文沒生過小孩，不懂父母的心」，民進黨立委林靜儀也立刻在臉書回嗆，「我們子宮沒在用，腦袋倒是使得比你們好」，台北市長柯文哲晚間至林口時則表示，「張善政失言在先，林靜儀失言在後，連我常失言都覺得這兩人失言。」 對於記者提問，張善政言論是否會幫韓國瑜扣分？柯文哲回應，兩邊各扣一分就打平了。 (中時 ) #2020大選 #韓國瑜 #蔡英文 #柯文哲 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓粉注意！韓最後大造勢 就在這三縣市 07:582019/12/08 政治 韓國瑜為何能贏蔡英文90萬票？黃暐瀚算出來了 21:112019/12/08 政治 民進黨喊顧主權 韓國瑜：為了選舉才講的廢話 20:582019/12/09 政治 為何挺韓？他花90分鐘解釋：沒遺憾了！ 23:172019/12/09 政治 川蔡若連任 台海完美風暴形成 04:102019/12/10 論壇廣場 心結未解？老黨員曝：吳敦義對韓國瑜非常不滿 10:422019/12/10 政治 疑蔡涉嫌詐領薪水 新黨赴監院陳情 15:502019/12/10 政治 新黨疑小英涉詐領副教授薪水 01:242019/12/11 政治要聞 趙少康分析民調！坦言投韓國瑜？但.. 12:212019/12/11 政治 趙少康表態投韓國瑜 網讚真男人！ 08:252019/12/12 政治 政治熱門新聞 最新民調 宣稱支持蔡的挺韓潛在選民找到了！ - 政治 韓國瑜當選是天意？網瘋傳這張照片 - 政治 民調驚人！網友神預測蔣萬安下場 - 政治 韓總安了！媒體人：這大咖出馬 可多拉200萬票 - 政治 韓國瑜造勢韓粉動員 行情價曝光！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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