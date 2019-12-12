年關將至，不少節目都在趕錄過年存檔，《高點鬧新聞》主持人前主播郭岱軒，日前在家中，早上一起床伸一個懶腰後，竟整個下背疼痛閃到腰，甚至無法下床走路，打噴嚏跟笑都像被雷打到。今（12）日錄節目也讓他痛到快不行，只能「出一張嘴」主持。

郭岱軒表示，今日《高點鬧新聞》預錄過年節目，一場是坐著吃圍爐年菜、一場則是大年初一帶觀眾一塊回顧，豬年節目中不同政治人物秀才藝、展歌喉片段，會看很多VCR，不用像先前節目設計要跟來賓比腰力，或是和搭擋邱沁宜有大動作短劇演出，只要「出一張嘴」主持就好。但換衣服對他來說就相當吃力，尤其穿褲子時更是煎熬，連拉褲管都得倚靠造型師協助調整，彎腰都成問題。

《高點鬧新聞》的主持人邱沁宜（左）與郭岱軒（右）。（圖／郭岱軒提供）

郭岱軒的下背痛發生在假日，只能掛醫院急診拍X光，吃止痛藥應急，郭岱軒說原訂行程，週三、週四回母校政大演講及到土城進棚錄製過年節目，他前兩天幾乎都待家中躺地板靜養，希望腰傷快點復原。同場錄影來賓林昆鋒也說，天氣冷本來就容易扭傷，尤其上了年紀，跟小朋友打球運動，當天只是累，但接著痠疼痛就跟著上身。

其實多數人都有腰疼背痛的經歷，郭岱軒嘗試擦朋友媽媽特製古法藥酒、用熱水淋浴熱敷，更有熱心網友推薦專業有效的整脊師、推拿師，也有人直接建議可以打消炎針，隔日就能見效。郭岱軒也感謝節目錄製前，貼心的製作人和造型師也幫他禱告，他也開玩笑說，造型師說戴護腰，原本怕穿不下的褲子尺寸剛好合身，也讓目前有瘦身計畫的他，在錄節目過程，面對澎派又美味的年菜當前，每道都「淺嚐即止」。

(中時電子報)