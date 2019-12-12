莊子富和顏寬恒一起唱「戀歌」。（馮惠宜攝）

台中市第七選區立法委員參選人莊子富12日舉辦卡拉OK大賽和庶民開講，邀請了立法委員江啟臣、顏寬恒蒞臨，創造大台中山海屯合體開講，三個人也不約而同的都談到交通建設，江啟臣談國道四號豐原潭子段銜接74號道，顏寬恆也提到過去為草湖交流道努力爭取用地、莊子富更提到拓寬縣道136打造新社、太平、國姓的觀光帶。

莊子富跟江啟臣一起唱了「堅持」、和顏寬恒一起唱「戀歌」、和新住民委員林麗蟬一起唱「望春風」，讓山海屯連成一線，為真正的大台中努力，未來一起進國會，

莊子富日前連續辦了近十場與鄉親親近同歡的卡拉ok大賽和庶民開講，12日是系列開講最後一場，現場除了有來自民間的好歌喉之外，江啟臣、顏寬恆也一起創造大台中山海屯合體印象，引起不少話題。

莊子富跟江啟臣一起唱了「堅持」、和顏寬恒一起唱「戀歌」、和新住民委員林麗蟬一起唱「望春風」，讓山海屯連成一線，為真正的大台中努力，未來一起進國會。

(中時 )