KPMG安侯建業聯合會計師事務所與商業周刊12日首次發表「世代傳承大挑戰」調查報告，調查結果指出，「有效溝通」及「接班能力的養成」，為世代傳承接班的重大挑戰。而調查中也觀察到，台灣的家族企業在傳承的過程中，交棒的上一代與接班的下一代代際間存在著觀點的歧異，因此要如何把差異縮小，達成共識，則是傳承成功與否的重要關鍵。

對此，KPMG建議家族企業應及早設置一套完整性、系統化及可執行的總體規劃（Master Plan），才能讓家業傳承的計畫順利進行。

「世代傳承大挑戰」調查報告發現，有78％的受訪對象表示，家族企業目前已面臨傳承的需求，其中有85％表示對家族企業傳承的規劃已有想法，仍有15％的受訪家族企業還未有具體的傳承想法。而在已有傳承規劃想法的受訪者中，94％的家族企業希望將企業的經營權傳承給子女或其他家族成員，尤其近9成仍以子女為優先考量。

KPMG安侯建業家族辦公室主持會計師陳振乾表示，「家業子承」的調查結果雖然很符合東方多數傳統家族企業的想法及作法，但要注意的是「接班意願」與「接班的能力」將是能否繼續接棒傳承的關鍵，他建議，家族間需要著手進行家族企業價值與文化的建立，讓子女能夠認同家族企業；同時對於子女接班能力的養成也宜盡早規劃，以免面臨人才斷層及傳承期間遞延的狀況發生。

陳振乾觀察，所謂的家族企業職位上的接班，不一定就等於能在決策上完全的交棒，對於何時放手，如何進行決策交班，向來都考驗著交棒者的智慧。他建議，企業的創一代，應該要能在了解二代對於經營企業的精神與想法後，予以充分的支持及協助；二代如果在企業中提出一些想法，一代不必急於全盤否定，而是能夠適時提醒，與二代溝通進行調整，並協助其落實調整為實際的作為，這樣將同時有助於培養出接班人的自信心，以及願意做事且勇於負責任的態度來。

一代及二代在面對傳承挑戰的看法時，代際之間對於議題的理解和優先順位常存有極大的歧異，如受訪的一代較聚焦接班人能力及意願的議題；而二代則關心決策模式及利害關係人衝突，此也對應到前述調查出的一代往往在傳承後仍因為不放心而不願放手，也使得二代無法獨立決策，甚至產生代際間衝突的狀況。

陳振乾指出，從本次的調查中觀察到台灣的家族企業目前雖已有傳承相關計畫，但仍然缺乏一套完整性、系統化及可執行的總體規劃（Master Plan），為了讓傳承計畫能順利推展，建議須盡早著手建立一套包括：價值與文化的傳承地圖、所有權架構及財富的傳承地圖、家族治理與企業治理地圖、風險治理與管理地圖，以及企業發展與二代養成的傳承等五張策略地圖及一套治理的機制，以確保接班者能夠承先啟後、與時俱進，讓家族企業能夠順利發展，永續傳承！

(中時 )