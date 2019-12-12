台中市電腦公會12日舉行新舊任理事長交接典禮，新任理事長陳嘉鎰，在監事會召集人黃鎮洲的監交下，由卸任理事長石立欽手中接下印信，正式上馬上任。

陳嘉鎰表示，公會每年共舉辦兩個展覽，一是8月的中區資訊展；另一個是承辦12月的資訊月（台中區），未來擬將8月中區資訊展，改為消費性電子展，且公會的展覽組業務，將轉型，希望能結合其他公會，如台中市電器公會及電信相關單位合辦展覽，藉以擴大廠商參與家數與行業範圍。

陳嘉鎰強調，德國漢諾威電腦展（CeBIT）今年起停辦，原本美國最大的拉斯維加斯電腦展，已改為消費性電子展（CES），加上德國柏林消費電子暨家電產品展（IFA），及上海亞洲消費性電子展，已成為全球三大消費性電子展。為因應潮流，公會擬將8月中區資訊展，改為消費性電子展。

陳嘉鎰還透露，資訊月（台中區）的參展廠商規模，早期家數高達800至1,000個攤位，但因目前網路郵購興起，加上受到每年「雙11」及「雙12」網路購物節的衝擊，今年資訊月（台中區）參展家數，只剩下逾300個攤位，顯示資訊月活動已受到網路郵購的影響，公會正研擬因應對策因應。

(工商 )