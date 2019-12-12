陶晶瑩12日參加「雙12 PChome又來了 來愛吧！」演唱會，開場身穿一襲白色上衣搭配皮褲，神彩奕奕，不過她1日原訂在「愛之日常音樂節」開唱，豈料當天疑因食物中毒，腹痛且狂吐不止，只好忍痛取消出席，她昨表示身體已沒事，笑稱是枕邊人下的毒。

她解釋說老公李李仁先前帶了土產「竹薑」返家，但上沒寫食用方式，她就加20片薑來泡薑茶飲用，結果3小時後，她睡覺時突然嘔吐、發現眼睛血管爆掉、頭昏腦脹，老公當時出外景不在家，得知她不舒服後，直問是否要趕回家陪她，她說：「我說不用，真的要小心枕邊人。」

她立刻去看西醫，醫生檢查不出大礙，但她上網一查才發現，若一般的姜是普通人，竹薑就是運動員，食用後會發熱、促進血液循緩，不適合晚上喝，「我後來才知道最多只能煮半片，結果我一次煮20片。」導致她眼冒金星，吃東西就吐，老公很內疚，陪著她多休息康復。

而陶晶瑩談到女兒現是南韓女團TWICE成員子瑜的粉絲，收藏了子瑜許多周邊商品，她預計耶誕節將帶女兒到台南子瑜媽媽開的咖啡廳，至於要送老公耶誕禮物？她笑說：「泡薑茶給他喝。」她自認是購物狂，日常用品都大量網購，曾最多一次花5萬元，透露私密物、性感內衣，還是親自去買才適合，「我這年紀，不會害羞了，按摩棒有一打，兔子裝朋友都會送。」

她一開場與4個舞者，唱跳經典〈We Will Rock You〉、〈Bad Guy〉及〈姐姐妹妹站起來〉等，一連換上3套舞台造型，相當用心，「最初的目的只有一個，就是要唱出讓台下聽眾跟著音樂搖擺狂舞，帶舞者也是希望能打造現場一種很chill的氣氛。」

(中時 )