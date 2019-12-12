美國空軍太空與飛彈系統中心(Air Force’s Space and Missile Systems Center)於12月10日宣布，一種新的地面預警雷達已進入試驗階段，該雷達可探測和追踪太空中的20萬個物體。

指揮情報與偵察新聞網(C4ISR .net)報導，這具測試中的預警雷達，稱為太空圍欄(Space Fence )，安裝於馬紹爾群島的夸加林環礁(Kwajalein Atoll)，使用先進的固態S波段雷達技術，可偵察並追蹤中低層的地球軌道上的各種目標，最小偵測的物體尺寸小至直蹤10公分，有了這種超強的偵測能力，將能測悉一些太空中的可疑物體，主要是防禦敵方的衛星武器與洲際飛彈等。

「太空柵欄」的部門解說。(圖/美國空軍)

美國空軍表示，除了軍武防衛以外，這種偵測太空的雷達，也能為太空衛星提出前期預警，也就是防範太空垃圾的危害。根據NASA的數據，地球上空已經有超過1,760萬磅的人造物體，可能是衛星、廢棄火箭、燃料槽，以及垃圾。而且太空中的衛星和碎片只會持續增加，從而增加發生碰撞的可能性，因此預警就顯得特別重要。

洛克希德·馬丁公司是太空圍欄的主要承包商，是在2014年獲得9.14億美元合約，開始著手研發，洛馬公司雷達與感測系統副總裁兼總經理羅伯·史密斯(Rob Smith )說：「太空圍欄將徹底改變我們對空中威脅的辨認與追蹤方式，目前國空軍太空監視網路可以追蹤總共大約2萬5千個物體，但是太空圍欄上線以後，就不只這個數字了，平均每一具雷達就能達到追蹤20萬個目標，一天150萬次更新。太空圍欄將成為世界上最大、最先進的雷達系統。」

太空圍欄可以持續追蹤太空的物體，只要直徑在10公分以上都分辨的出來。(圖/美國空軍)

早期測試已經證明了系統的超強性能，在三月份的一次實驗中，太空圍欄能夠從印度的反衛星試驗中，辨認出軌道碎片。

(中時電子報)