12日中職聯隊第2度遇上味全龍隊，就是冬盟例行賽最後一戰，賽前兩隊勝率皆為5成。中職聯隊在首局先拿下3分，不過味全龍後來居上，第7局靠4支安打單局灌4分，再加上歐晉的陽春砲，逆轉戰局以6比4拿下勝利，龍隊首次戰勝中職聯隊，也助球隊以7勝6敗2和的戰績，拿下預賽第3名，中職聯隊居第4。

味全龍隊派出曾柏融先發，中職聯隊首局就有攻勢，一、二壘有人時，廖健富安打先馳得點，接著使用雙盜壘戰術成功，杜家明回本壘得分後，再因對方投手暴投拿下第3分。

中職聯隊則派出魏碩成先發，主投4.1局僅被敲3支安打，退場時留下一人出局、滿壘狀況，接手的方建德雖因對方擊出滾地球而失分，不過中繼1.2局沒被敲出任何安打。

味全龍前面悶了久，有人上壘時總是送不回來，第7局終於一吐怨氣，中職聯隊換上彭識穎，不過連被敲出3支安打失1分後就被換下場，也是他在冬盟失的第1分。隨後龍隊攻佔滿壘，張皓緯敲出深遠二壘打，一棒清壘助龍隊逆轉成5比3領先，這支安打也是他在冬盟的首安。

龍隊好不容易拿到領先優勢，7、8局派出洋投威爾森、威亞上場，果然成功鎖住中職聯隊攻勢。9局上半扛起第四棒的歐晉，面對冬盟尚未失分的投手鄭鈞仁，敲出他在冬盟的首轟，擴大成3分領先。

9局下半龍隊派出隨隊的廖任磊關門，兩人出局後遭戴培峰二壘打追回1分，不過仍以6比4奪勝，也算是報仇上次兩隊交手遭中職聯隊在9下攻7分逆轉的慘戰。而此場勝利也非常重要，助龍隊擠下中職聯隊，拿到預賽排名第3。

(中時 )