花生成為選戰藍綠攻防焦點。（農委會提供）

國民黨總統候選人韓國瑜今天來到雲林再度談到花生，痛批農委會變成花錢部，每當農民受損失時，就發一筆錢補助、請農民閉嘴，對此農委會主委陳吉仲在臉書嚴厲譴責韓國瑜造謠，影響花生價格傷害農民。

韓國瑜表示，蔡政府執政3年多，估算花生進口將近4300噸，比馬英九時代增加30％，而明年預計進口5235噸，「進口那麼多花生，請問這些花生農怎麼辦？真的是叫苦連天」。

記者致電陳吉仲未獲回應，稍晚他則是透過臉書並錄製一段影片嚴厲批評韓國瑜造謠，陳吉仲表示，無法接受農委會變成花錢部的說法，近日的花生之亂，就是有地方惡勢力故意散播假消息做選舉操作，進而影響農民生計，對韓市長的發言感到相當遺憾。

陳吉仲表示，2002年台灣加入WTO之後，每年都有固定的5235公噸進口配額，無論是馬英九政府或是蔡政府都是這樣做，因此韓國瑜配合張嘉郡說出明年花生進口配額，再次影響到花生市場價格，等同是傳播假消息，對此農委會強烈抗議。

陳吉仲說，當假消息在雲林嚴重影響市場價格後，維護市場機制是農委會的責任，用每台斤40元收購就是在建立市場穩定機制，韓國瑜說農委會要花錢處理花生事件，凸顯出他不了解農業。

陳吉仲強調，整個花生事件，就是雲林某些系統、某些惡勢力不斷造謠，企圖影響花生價格，做政治操作，對韓國瑜與惡勢力站在同一立場感到遺憾，呼籲不要再有類似發言影響花生農權益。

(中時 )