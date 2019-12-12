蔡燦得、房思瑜近日上資深媒體人鄭偉柏與瑪麗主持的MOMO綜合台節目《E!Studio藝鏡到底》，宣傳舞台劇作品《明晚，空中見》，蔡燦得與鄭偉柏曾於戲中飾演情侶還穿上婚紗，兩人私交甚篤。蔡燦得在《明晚，空中見》從28歲演到56歲，年齡跨度超大，她透露，導演黃致凱開拍前向她提及這個劇本，但她以為故事僅會發生在平行時空的兩個28歲女人身上，根本不知道自己需要「變老」。

蔡燦得直到排練前一天看到完整劇本後，忍不住感到五雷轟頂，她心裡想：「你騙我！」並自曝後來每天到排練場都非常火大，演完首場後決定和導演深談，「他以為我是甜心，結果現在他叫我假面甜心。」她以精湛演技成功詮釋56歲的母親，但凍齡外表與房思瑜的視覺年齡相仿，劇中必須成為母女，房思瑜直呼：「根本叫不出一聲媽。」蔡燦得順勢捏了房思瑜手臂笑說：「我現在都喊她『我女兒』。」鄭偉柏笑虧：「妳還捏她，妳這是後媽吧。」

蔡燦得（右）、房思瑜宣傳舞台劇《明晚，空中見》。（E!Studio藝鏡到底提供）

而瑪麗也聊到自己與母親的關係，她形容媽媽是房東，自己是準時交房租的房客，「過去主持深夜廣播時，只有早上回到家會跟媽媽交錯碰到一下而已。」劇中談及母女關係、家暴、憂鬱症、情緒勒索等議題，蔡燦得笑說：「我很擅長情緒勒索別人，會用發脾氣來達到我的目的，透過這齣戲，才發現自己原來帶給別人這麼大的壓力。」房思瑜也透露，媽媽不時也會對她情緒勒索，「貢獻」不少了現實中的母女對話給這部戲，「可能父母不知道怎麼跟小孩相處，還是用上一代傳下來比較激烈的方式，演這齣戲之後跟媽媽關係比較近，也是種自我療癒。」

(中時 )