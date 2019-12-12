3C通路商燦坤今(12)日天公告，董事長何宗原、財務長徐霄菀辭職，何宗原也同時辭去燦坤旗下旅遊公司燦星網的董事長暨執行長，徐霄菀辭去燦星網風控長職位，也就是說兩人已經辭去在燦坤關係企業所有職務。

燦坤近期不斷改組經營團隊，自4月1日上任以來的總經理李佳峰因「個人規劃」，於11月18日宣布提出辭職申請，同時也公告5月17日上任的副總經理暨發言人蔡依玲辭職。公開資訊觀測站12日公告，董事長何宗原、財務長徐霄菀雙雙辭職，也顯示該公司目前正在大幅調整營運方向。

由於燦坤旗下燦星旅因大股東燦星網改派法人代表，原任者為董事長何宗原，改派林技典接任，但燦星旅原本在全台有49門市據點，目前只剩23家營運，12日股價更是打入跌停5.92元鎖住。燦坤集團近年在台灣3家上市櫃公司近年表現不佳，燦坤從小家電生產製造到成為全台最大的3C賣場，20年前股價曾經漲到167元，如今僅剩下17.25元。燦坤11月營收15.7億元，年減11.08%，累計前11月營收175.58億元，年減7.85%。

此外，燦星旅關係企業金鑛咖啡先前遭爆料將收掉所有門市，該公司澄清，將以咖啡豆原物料供應商開拓新市場，也聲稱會繼續經營部分門市，但在本月11日另宣布，由富士康廣告集團以富士康家庭事業有限公司所屬品牌承接金鑛咖啡 13 家門市營運，僅留下台北堤頂 1 家門市。

(中時電子報)