為了協助山區居民承租國有林地遇到的種種問題，立法委員郭國文邀行政院農業委員會林務局、水土保持局等相關部會官員，於玉井區公所與鄉親舉辦座談，林務局也特別加派同仁，現場於一一回覆鄉親個案諮詢。

行政院農業委員會為解決國有林地遭占用問題，同時維護在地住民生計，擬具國有林地濫墾地補辦清理作業要點，今年林務局針對民眾經常提到有關林地的管理問題做出數項放寬，重啟濫墾地補辦清理計畫，已送行政院審核。

林務局今日於座談中也解說計畫內容，包括工寮放寬面積、建材、鋪面、設施，讓民眾能有安全的工寮環境；重啟濫墾地補辦清理計畫，讓1969年5月27日以前的濫墾地，依據第一版航照判釋面積，讓符合規定者，辦理續租。

現場鄉親指出，「林地嫁接芒果栽種」按現行規定，除了柿子、橄欖、龍眼、檬果、梅、李、荔枝等7種果樹如採林業方式經營外，希望設置芒果「專區」，在林業用地上合法種植果樹。「林下經濟」開放項目，是否可以把咖啡樹納入？

郭國文表示，從整個山區土地使用政策法規調整的過程來看，始終都是在「水土保持」與「農民權益」之間權衡，他認為在「國土安全無虞」的前提下，盡最大可能去改善林農生活、提高農民收入，這個原則是不會改變。

林務局局長林華慶表示，濫墾地補辦清理絕對會兼顧人民生計，盡量來輔導辦理，不會趕盡殺絕，有任何個案問題，都可以現場直接諮詢。

郭國文則建議，考量租用人多為年長者，基於保障生存權及工作權，在1999年前已租用林務地者，續租方面應減少審核流程，讓租用人能續租直至亡故或不願續租為止。

此外，但在不危及到水土保持下，應允許放寬修繕工寮標準。若以整體保安林地及集水區整體規畫經營的觀念來考量，可推展淺山地區「社區型混農林業」，讓在地居民自主管理，設果樹專區，鼓勵社區民眾造林，加強生態觀光與農業體驗等，提升在地住民生活與生計。

(中時 )