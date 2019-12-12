2024郭柯對決？ 民眾黨籍郭家軍這樣說 21:462019/12/12 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民眾黨不分區立委參選人高虹安。(吳亮賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民眾黨主席、台北市長柯文哲日前表態參選2024，名列民眾黨不分區立委提名第三順位，同時也被視為郭家軍的高虹安，今(12日)受訪時表示，相信柯的宣告對民眾黨選情會有加分，但是否代表2024郭柯2人將對決？她則說，「何嘗沒有郭柯配、柯郭配？」 高虹安透露，郭台銘對於柯要參選2024的訊息，並沒有做任何表態，她也說，「相信他們兩個見面的時候，應該就可以直接面對面的討論」，相較於底下的人隔空喊話，這樣子會有更實質的效益。 (中時 ) #民眾黨 #2020大選 #韓國瑜 #蔡英文 #柯文哲 #郭台銘 #民眾黨 #國民黨 #民進黨 #立委 #林口 #蔡壁如 #陳思宇 #高虹安 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓粉注意！韓最後大造勢 就在這三縣市 07:582019/12/08 政治 不演了？資深韓女星竟10字怒轟宋楚瑜！ 08:032019/12/08 政治 韓國瑜為何能贏蔡英文90萬票？黃暐瀚算出來了 21:112019/12/08 政治 造勢比一比 網超酸：民進黨真的比國民黨好 22:212019/12/08 政治 綠撇清楊蕙如 吳敦義酸：過去的民進黨與現在無關 18:322019/12/09 政治 民進黨喊顧主權 韓國瑜：為了選舉才講的廢話 20:582019/12/09 政治 洪秀柱批民進黨無能施政、鍵盤治國 04:102019/12/10 地方新聞 心結未解？老黨員曝：吳敦義對韓國瑜非常不滿 10:422019/12/10 政治 疑蔡涉嫌詐領薪水 新黨赴監院陳情 15:502019/12/10 政治 趙少康分析民調！坦言投韓國瑜？但.. 12:212019/12/11 政治 政治熱門新聞 最新民調 宣稱支持蔡的挺韓潛在選民找到了！ - 政治 韓國瑜當選是天意？網瘋傳這張照片 - 政治 民調驚人！網友神預測蔣萬安下場 - 政治 韓總安了！媒體人：這大咖出馬 可多拉200萬票 - 政治 3張選票分開投 最新民調：韓國瑜危險了？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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