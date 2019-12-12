民眾黨主席、台北市長柯文哲日前表態參選2024，名列民眾黨不分區立委提名第三順位，同時也被視為郭家軍的高虹安，今(12日)受訪時表示，相信柯的宣告對民眾黨選情會有加分，但是否代表2024郭柯2人將對決？她則說，「何嘗沒有郭柯配、柯郭配？」

高虹安透露，郭台銘對於柯要參選2024的訊息，並沒有做任何表態，她也說，「相信他們兩個見面的時候，應該就可以直接面對面的討論」，相較於底下的人隔空喊話，這樣子會有更實質的效益。

(中時 )