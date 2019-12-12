中央氣象局表示，明(13)日東北季風減弱，北部天氣晴到多雲，山區有局部短暫雨機率，平地白天氣溫約17至25度，日夜溫差大，早晚仍涼，請注意溫度變化並增添衣物。

明日各地早晚天氣仍偏涼，中南部日夜溫差大；各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨。今日臺南以北、東南部地區（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有８至９級強陣風，欲進行海邊活動需特別注意。

氣象專家吳德榮表示，明天全台降雨機率低，除東北部和宜蘭山區有偶短暫雨外，其他地方天氣穩定，在陽光出現機率較高的情況下溫度略有提升，苗栗以北平地可達25-27度，西半部地區有機會達到27至28度，而宜蘭和花東地區處迎風面的關係，雲量略多，高溫也會來到在25至26度，桃竹苗局部地區在傍晚後輻射冷卻作用明顯低溫降至14到16度的低溫，日夜溫差可達10度左右，請民眾留意日夜溫差。

根據環保署空氣品質監測網資訊顯示，明日空品方面，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級，中部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級中南部位處背風側，境外汙染加上本地污染物，空品則是來到橘燈等級，敏感族群仍須留意。

(中時 )