新浪科技報導，國外媒體援引兩位知情人士的消息稱，全球最大的家電製造商海爾正計畫進行大規模重組，其中包括將其主要業務部門「海爾智慧家居」在香港上市，將另一業務部門「海爾電器」將私有化。

根據該計畫，已在上海證券交易所上市的海爾智慧家居將向海爾電器的少數股東提供新發行的港股，用於兌換他們持有的海爾電器股票。知情人士稱，海爾已聘請財務顧問來處理這筆交易。

該交易有助於海爾智慧家居獲得海爾電器帳面中的現金。金融數據服務提供商Refinitiv數據顯示，截至今年6月底，海爾電器擁有約200億元人民幣（約合28億美元）的現金和短期投資。

其中一位知情人士還稱，該重組計劃也是海爾集團優化海外業務努力的一部分。目前，該重組計劃尚仍處於初期階段，還需得到監管部門的批准。海爾的目標是在明年下半年完成這一交易。

當前，海爾智慧家居持有海爾電器45%的股權，而海爾集團持有12%。海爾電器的少數股股東包括領航集團（Vanguard Group）、挪威央行投資管理公司（Norges Bank Investment Management）和黑石集團等。

(旺報 )