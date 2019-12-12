尚義機場遠航櫃台出現退票人潮，忙壞第一線工作人員。（李金生攝）

尚義機場遠航櫃台出現退票人潮，忙壞第一線工作人員。（李金生攝）

遠航無預警停飛，民眾憂心買不到春節機位。（李金生攝）

縣府祕書長陳朝金說明採取因應對策，希望減低可能的衝擊。（李金生攝）

遠航無預警停飛，今（12）日下午在金門尚義機場櫃台受理退票，下午以後湧進約600餘人次，至晚間9時以後仍有20餘人待辦。金門民航站現場發放號碼牌，明早8時可繼續申辦，有效紓解排隊人潮壓力。

遠航無預警停飛，離島金門投票日和春節疏運受到嚴重衝擊，尚義機場今日出現排隊退票人潮，民眾痛罵遠航「黑白來」、「亂搞」聲浪四起。

縣府已採取緊急應變措施，希望對鄉親和旅遊的影響減至最低。其中，針對已購票的鄉親，也由縣府消保官與觀光處建立單一窗口，協助退票和日後可能的集體訴訟事宜。民眾可就近向縣府及各鄉鎮公所服務台登記，或撥打1999專線(外縣市：0800-318823)，另可上網登記（網址：https：／／reurl.cc／M7V28v），縣府彙整後視後續發展，採取適當作法。

不過，也有民眾表示，遠航金門線曾經風光一時，發生2次停飛事件後，大幅降低旅客的信任感，看到在櫃台打起精神受理退票，就要失業的地勤人員，大家也替她們感到委屈和心酸。

金門民航站主任洪念慈表示，估計今天已有近600人辦理退票，特別提供椅子讓民眾坐等，後來並於現場發放號碼牌，100號以內由遠航漏夜受理，原則上是辦完就暫停，明天再繼續辦理，希望民眾權益可以獲得保障。

由於遠航突然停飛，讓原本規畫搭乘的韓國瑜團隊和維安人員20餘人受到影響，臨時決定明天金門「傾聽之旅」行程延期。另14日至16日舉行的地方特考，也有部分台灣考生受到影響。

立委陳玉珍明天上午將召集交通部民航局、觀光局、航港局、金管會及國防部召開跨部會緊急應變會議，針對：1.已付費（刷卡及付現）購票之民眾如何退費、2.選舉及春節期間已訂位購票之民眾協助簽轉機制、3.加開班船事宜等研議妥適因應措施。

(中時 )