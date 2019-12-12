北京首鋼12日來到晉江客場遭遇福建，儘管林書豪拿下28分、7助攻與8籃板，卻在末節太晚才被北京總教練雅尼斯換上場，造成北京反撲無效，北京最後以107比111不敵福建，無奈中止3連勝，接下來14日將作客遭遇上海大鯊魚。

從比賽一開始，林書豪就強勢攻擊籃框，接連造成對方犯規，讓他一口氣連續罰進8球，不過福建也有國家隊級中鋒王哲林頻頻內線單打得分，雙方形成拉鋸僵局，幸好北京靠著方碩投進壓哨三分球，打完首節，取得29比27領先。

北京雖在次節一度靠著接連三分球，擴大領先差距到9分，福建卻馬上又追了上來，林書豪更因過於積極防守福建外援勞森，很快就吞個人第3犯，上半場結束，福建反以57比55超前，豪哥半場貢獻16分、5助攻、3籃板及2抄截。

福建下半場一開始就打出10比2猛攻，把北京打得措手不及，不過北京也在林書豪穿針引線下，回敬一波16比3小高潮，雙方重新回到拉鋸僵局，可是福建再次發動猛攻，前3節結束，福建取得90比82領先，豪哥單節進帳10分。

福建末節雖一度擴大領先到11分，北京仍靠翟曉川、尤度兩人火力追上，可是勞森連進兩顆三分球，幫助福建105比98領先，直到最後3分16秒，林書豪才被換上，可惜為時已晚，豪哥接連出現兩次掉球失誤，宣告北京大勢已去。

(中時 )