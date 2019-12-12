雀巢以40億美元的價格，將包括哈根達斯在內的美國冰淇淋業務，出售給英國冰淇淋公司Froneri。Froneri是雀巢在2016年與私募基金PAI Partners合資創立的公司。雀巢冰淇淋業務的市占率由2010年的19.3％，降至2018年的15％。

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