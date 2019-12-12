雀巢 40億美元出售美國冰淇淋業務 22:012019/12/12 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 雀巢以40億美元的價格，將包括哈根達斯在內的美國冰淇淋業務，出售給英國冰淇淋公司Froneri。Froneri是雀巢在2016年與私募基金PAI Partners合資創立的公司。雀巢冰淇淋業務的市占率由2010年的19.3％，降至2018年的15％。 (工商 ) #冰淇淋 #雀巢 #業務 #公司 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 記得儲水！苑裡自來水延管工程 17、18日白天停水 17:412019/12/10 生活 櫃買通過應廣科技上櫃案 18:082019/12/10 財經 粒狀物排放超標？中鋼：符合法規要求 20:512019/12/10 財經 陸籍蘋果員工被搜出愛國者飛彈文件 機密恐已洩漏 23:292019/12/10 軍事 美曬加州驕傲 竟是陸製船塢 04:092019/12/12 焦點新聞 台電志工用愛送暖 趴趴走關懷弱勢兒少 12:212019/12/12 生活 檢警通譯瞎掰已幫繳罰金 酒駕被逮移工詐財被訴 14:552019/12/12 社會 《電腦設備》攜手雀巢，仁寶開拓銀髮照護市場 15:062019/12/12 財經 中鋼持續投資改善污染 見成效 21:072019/12/12 財經 20家法國嚴選IoT新創 揮軍美CES顯身手 21:102019/12/12 財經 財經熱門新聞 北京報復川普見成效！美汽車業噩夢來了 - 財經 新莊投資客大逃亡！ 慘賠1500萬也要跑 - 財經 比核彈驚人！台積電暴衝334元逆天價 - 財經 - 工商 不良債、房地產到入主航空業 張綱維怎麼玩壞遠航？ - 財經 遠航停飛！合庫放貸22億元成最大債權苦主 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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